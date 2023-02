Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica: de plus en plus proche des records à 178E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica est de plus en plus proche des records de décembre 2022 (183E), à 178E et sur le point de valider le comblement du 'gap' des 179,5E du 6 janvier.

Le titre n'est plus qu'à 12E (7% à comparer aux +6,5% de cette semaine) de son zénith historique des 190,5E du 20/11/2021.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +4.63%