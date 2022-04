Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : cassure des 163E invalidée information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica report de l'avant vers 166,5E: la cassure des 163E (risque de rechute vers 148E) est invalidée mais le titre reste ancré sous l'oblique baissière moyen terme (issue des 192E) qui gravite vers 168E désormais.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.95%