Essilor Luxottica : bondit de +5% vers 158E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica qui avait déjà repris 10% depuis le test des 137,7E bondit de +5% supplémentaire vers 158E.

Le titre efface dans un même élan la résistance oblique baissière moyen terme (qui gravite vers 155E) puis la résistance horizontale des 157,1E (zénith du 12/09 et ex-plancher de mi-octobre 2021): ceci ouvre une opportunité de progression vers 172E.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +3.16%