Essilor-Luxottica : alerte baissière sous 137,5E

(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica valide une alerte baissière sous 137,5E (plancher du 9 au 24 décembre) et pourrait enclencher une correction sous 135E (plancher du 6/11 au 4/12). Le principal support (du 15/08 et 02/10) se situerait vers 126,5E, ce qui est cohérent après le plafonnement survenu sous 141,75/142E les 2 et 17/12.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -1.87%