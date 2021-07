Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : à l'assaut des 155E, les 157,9E en vue Cercle Finance • 07/07/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica se lance à l'assaut des 155E, le retracement du zénith absolu des 157,9E du 30juin est en vue. En fait, le meilleur 'fixing' a été inscrit à 156,5E le 1er juillet: l'objectif -et le 'double-top' potentiel- n'est plus qu'à 1%

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.53%