Essilor Luxottica : +7% vers 152,6E

(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica s'envole de +7% vers 152,6E et efface en 48H toutes les pertes depuis le 14 septembre dernier.

Le titre vient de rebondir sur 137,7E et franchit déjà la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 150E: la prochaine résistance horizontale se situe vers 155E, la suivante vers 157,1E (zénith du 12/09).





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +6.96%