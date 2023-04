Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : +7% le record des 190$ en vue information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica effectue simultanément le comblement du 'gap' des 172,65E du 22 février et l'effacement de la résistance des 184E du 19/12/2022.

le titre égale son zénith du 5 janvier 2022 et plus grand chose ne le sépare d'un re-test du zénith des 191E du 19/11/2021.

Reste qu'Essilor part d'un gros 'gap' qui s'ouvre au-dessus des 176E, cela resemble un peu à du 'panic buying'







Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +5.89%