Essilor Luxottica : -3% vers 141E, surveiller 139,5E

(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica chute de -3% vers 141E et se rapproche d'un test du support des 139,5E du 5 juillet.

Le principal palier de soutien est facilement identifiable vers 134E, c'est le plancher annuel des 14 et 16 juin dernier... un niveau assez proche en fait des 133,5E, le 'fixing' d'ouverture du 7 mars 2020.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -2.66%