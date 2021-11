Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : +3% et nouveau record à 193,4E information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica engrange +3% et inscrit un nouveau record à 193,4E. Le dernier grand mouvement de balancier entre 174 et 158E induisait un potentiel de hausse jusque vers 190E... il est intégralement consommé et le prochain objectif semble se situer au niveau du seuil psychologique des 200E. En cas de pullback sous 181,5E, le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 173,7E du 28/10 (après publication des trimestriels et révision à la hausse des objectifs 2021).

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.66%