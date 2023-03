Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : -3% et 'gap' sous 163,65E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica décroche de -3% sous 159E et valide un 'gap' de rupture sous 163,65E, enfonçant simultanément le support oblique des 162E.

Le titre semble bien parti pour s'en aller tester le support ascendant oblique moyen terme qui gravite actuellement vers 148,5E (et 150E fin mars, soit 6% de potentiel à la baisse... rien de vertigineux).





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.83%