(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica s'impose en tête du CAC40 avec un gain de +3% vers 178,6E (50% de retracement de la baisse depuis 194E) : le titre efface la résistance des 176,6E du 20/01/2022.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 182,5E, le 'gap' resté béant depuis le 6 janvier.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.88%