(CercleFinance.com) - Déjà 7 semaines de hausse et 25% repris : Essilor Luxottica rajoute +3% à 173,75E et les 175E du 9/02 sont en vue (niveau d'avant la guerre en Ukraine déjà retracé, score équivalent à la fin octobre 2021).

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 179,5E du 6 janvier.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.36%