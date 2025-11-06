 Aller au contenu principal
ESPN et PENN Entertainment mettent fin prématurément à leur partenariat dans le domaine des paris sportifs aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 5)

PENN Entertainment PENN.O et ESPN

DIS.N de Walt Disney ont convenu de mettre fin à leur partenariat exclusif de paris sportifs en ligne aux États-Unis, à compter du 1er décembre, ont déclaré les sociétés jeudi.

La résiliation coupe court à un accord de 10 ans signé en août 2023, en vertu duquel ESPN a reçu 150 millions de dollars par an pour fournir à PENN des services de marketing et le droit exclusif à la marque ESPN BET aux États-Unis.

Les deux sociétés ont convenu "mutuellement et amicalement" de mettre fin à leur collaboration, a déclaré Jay Snowden, directeur général de PENN, dans un communiqué.

"Nous prévoyons de réorienter nos activités numériques sur notre entreprise iCasino en pleine croissance", a déclaré Snowden.

Les paiements de PENN à ESPN cesseront au quatrième trimestre 2025.

