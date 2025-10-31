ESPN, ABC et d'autres chaînes Disney disparaissent de YouTube TV après l'échec des négociations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Disney aux paragraphes 6 et 7)

YouTube TV, la chaîne de Google amp;GOOGL.Oamp;gt;, a annoncé jeudi que les chaînes de Disney amp;DIS.Namp;gt;, dont ESPN et ABC, n'étaient plus disponibles sur sa plateforme, les deux sociétés n'étant pas parvenues à conclure un nouvel accord de licence.

"Notre contrat avec Disney a atteint sa date de renouvellement et nous n'accepterons pas de conditions qui désavantagent nos membres tout en profitant aux produits télévisuels de Disney", a déclaré YouTube TV dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, s'est retrouvé cette année dans une série de négociations avec des sociétés de médias traditionnelles.

Au début du mois , la société, après une période de négociations difficile, a conclu un accord avec NBCUniversal, propriété de Comcast amp;CMCSA.Oamp;gt;, pour que les émissions de NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" restent diffusées sur YouTube TV.

YouTube TV a également conclu des accords avec Fox amp;FOXA.Oamp;gt; et Paramount au début de l'année, après que les négociations contractuelles ont menacé les réseaux de ne pas diffuser sur le service appartenant à Google.

"Avec une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, Google utilise sa position dominante sur le marché pour éliminer la concurrence et réduire les conditions standard de l'industrie que nous avons négociées avec succès avec tous les autres distributeurs", a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué.

Le porte-parole a ajouté que Disney s'engageait à trouver une solution aussi rapidement que possible.