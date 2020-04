Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-Sanchez veut entamer le "déconfinement" dans la deuxième quinzaine de mai Reuters • 22/04/2020 à 11:42









(Actualisé avec autorisation de sortie pour les enfants) MADRID, 22 avril (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol a annoncé mercredi son intention d'entamer dans la deuxième quinzaine de mai la levée des mesures de confinement en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures doivent être levées lentement, de façon progressive, et pourraient être rétablies suivant l'évolution de la situation, a souligné Pedro Sanchez, qui s'adressait au Parlement, auquel il s'apprête à demander une prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 9 mai. "Nous allons faire des aller-retour selon l'évolution de la pandémie", a-t-il déclaré. Les mesures de confinement sont entrées en vigueur le 14 mars en Espagne, pays le plus touché après les Etats-Unis avec plus de 208.000 cas et 21.717 morts. Le pic de l'épidémie semble toutefois passé. Le gouvernement a autorisé la semaine dernière la reprise du travail dans certains secteurs et a accepté mardi soir sous la pression de l'opinion de laisser les enfants de moins de 14 ans faire de courtes promenades sous surveillance à partir du week-end prochain, alors qu'ils avaient jusqu'ici l'interdiction de sortir. Madrid avait initialement annoncé que les enfants ne seraient autorisés à accompagner leurs parents que pour acheter de la nourriture ou des médicaments, ce qui a donné lieu à des protestations sur les réseaux sociaux et à des manifestations aux balcons. "C'est un gouvernement à l'écoute", a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa. (Nathan Allen and Belén Carreño, version française Jean-Philippe Lefief)

