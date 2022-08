Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: recul de l'inflation au mois de juillet information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - L'inflation est repartie à la baisse en Espagne au mois de juillet en raison du recul des prix des carburants, mais son niveau reste toujours particulièrement élevé en base de comparaison annuelle.



Après une hausse de 1,9% en juin, l'inflation au sens large est ressortie en baisse de 0,3% le mois dernier par rapport à juin, principalement en raison du repli des coûts du transport (-1,9% d'un mois sur l'autre).



Pour mémoire, les prix avaient déjà reflué en Espagne au mois d'avril, affichant un tassement de 0,2% en base mensuelle sous l'effet de la chute des prix de l'essence.



Le recul du coût des carburants le mois passé s'est accompagné de la diminution de deux autres composantes de l'indice, à savoir les prix des télécommunications (-0,2%) et de l'habillement-chaussures (-10,2%).



L'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution des prix en excluant les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, a elle aussi reculé de 0,3% par rapport à juin.



Elle reste toutefois en hausse de 6,1% en rythme annuel, c'est-à-dire en comparaison de juillet 2021, indique l'Institut national de la statistique (Ine), ce qui marque encore une accélération par rapport aux +5,5% enregistrés en juin.





