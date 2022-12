Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: ralentissement de l'inflation en décembre information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Selon une estimation provisoire de l'INE, les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 5,8% en variation annuelle au mois de décembre, en ralentissement donc par rapport à un taux d'inflation de 6,8% observé le mois précédent.



L'inflation annuelle espagnole a ainsi poursuivi sa tendance à la décrue de ces derniers mois, puisqu'elle a ralenti pour le cinquième mois de suite après avoir culminé à 10,8% en juillet dernier. Pour rappel, elle était de 6,5% en décembre 2021.



Toutefois, en données sous-jacentes -c'est-à-dire hors produits alimentaires non élaborés et produits énergétiques-, la hausse des prix en rythme annualisé s'est au contraire accélérée, passant de 6,3% en novembre à 6,9% le mois dernier.





