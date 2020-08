Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-Premier recul du chômage en juillet depuis février Reuters • 04/08/2020 à 10:16









MADRID, 4 août (Reuters) - Le chômage en Espagne a reflué en juillet pour la première fois depuis février à la faveur de la levée progressive des mesures de restrictions destinées à endiguer l'épidémie liée au nouveau coronavirus, montrent les données publiées mardi par le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs a reculé de 2,33% le mois dernier par rapport à juin, soit un repli de 89.846 personnes. Cette baisse est la plus importante pour un mois de juillet depuis 1997, a précisé le ministère. L'Espagne compte néanmoins toujours 3,77 millions de personnes sans emploi. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté en juillet de 761.601. D'un mois sur l'autre, le chômage a reflué dans tous les secteurs à l'exception de l'agriculture qui a enregistré une hausse de 5,9% liée à la fin de la saison de récolte des fruits. (Maria Gonçalves; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

