Espagne: nouvelle accélération de l'inflation en mai

(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation en Espagne sont repartis à la hausse pour le troisième mois consécutif en mai en raison du renchérissement des coûts de l'électricité et du carburant, alimentant ainsi les craintes autour d'un éventuel réveil de l'inflation en Europe.



Calculé selon les normes nationales, l'inflation en rythme annuel s'est accélérée à 3,6% sur le mois qui s'achève, contre 3,3% en avril, une progression toutefois inférieure au consensus qui visait 3,8%.



Les prix à la consommation en normes harmonisées au niveau européen ont eux aussi augmenté de 3,6% en rythme annuel en mai, contre 3,3% en avril, selon les données préliminaires de l'Institut national des statistiques.



La publication des chiffres de l'inflation en Espagne intervient à la veille de ceux de la zone euro, attendus en hausse de 2,3% au mois de mai, contre 2,4% le mois passé.



La première estimation de l'inflation allemande en mai, parue hier, était ressortie au-dessus des attentes et avait provoqué un regain de tension au niveau des rendements des obligations souveraines de la zone euro.





