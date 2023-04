Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: net ralentissement de l'inflation en mars information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'inflation a nettement ralenti en Espagne au mois de mars, selon des données définitives publiées vendredi par l'institut national de la statistique (Ine).



Dans une note d'information, l'Ine indique qu'aux normes nationales espagnoles, l'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 3,3% en rythme annuel le mois dernier après un bond de 6% en février.



Calculée en fonction des normes européennes (IPCH), l'inflation espagnole affiche un ralentissement encore plus marqué, à +3,1% d'une année sur l'autre en mars contre +6% en février.



Un effet de base favorable lié au repli des prix de l'énergie au cours des derniers mois a favorisé la décélération de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro au mois de mars.





