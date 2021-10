Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne : les prix à la consommation accélèrent encore information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation en Espagne ont de nouveau accéléré au mois de septembre en raison de la progression des coûts du logement et des transports, montrent des chiffres officiels publiés jeudi. La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établie à 4% sur un an, après +3,3% en août. En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ressortent eux aussi en augmentation de 4%. Ces données confirment la tendance à l'accélération de l'inflation en zone euro après l'annonce, en début de mois, d'un taux d'inflation annuel de 3,4% en septembre dans l'union monétaire.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.