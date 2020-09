Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-Les conseils de Caixabank et Bankia approuvent un projet de fusion Reuters • 17/09/2020 à 21:30









MADRID, 17 septembre (Reuters) - Les conseils d'administration de Bankia BKIA.MC et Caixabank CABK.MC ont approuvé jeudi les termes d'un projet de fusion qui donnera naissance au premier groupe bancaire d'Espagne, fort de quelque 600 milliards d'euros d'actifs sous gestion, apprend-on de sources proches du dossier. Ni Caixabank ni Bankia n'ont souhaité faire de commentaire. Les équipes de négociateurs des deux établissements ont conclu un accord de principe mardi soir, qui attendait encore d'être entériné par les conseils d'administration. Présenté parfois comme un projet de fusion, cette opération a plutôt les allures d'un rachat de Bankia par Caixabank, qui est près de trois fois plus gros que Bankia en termes de capitalisation boursière et près de deux fois en termes d'actifs sous gestion. Le nombre de banques en Espagne est déjà passé de 55 à 12 depuis la crise financière de 2008 mais une accélération de la consolidation permettrait de réduire les coûts alors que le secteur souffre de la récession économique liée à la crise du coronavirus. (Jesus Aguado, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BANKIA Sibe +0.10% CAIXABANK Sibe +1.08%