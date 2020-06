Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-Le Tribunal suprême enquête sur l'ex-roi Juan Carlos Reuters • 08/06/2020 à 12:48









MADRID, 8 juin (Reuters) - Le parquet du Tribunal suprême espagnol a ouvert une enquête sur Juan Carlos pour déterminer si l'ancien roi pouvait faire l'objet d'investigation dans un dossier de corruption présumée lors de l'attribution d'un contrat de train à grande vitesse par l'Arabie saoudite, a annoncé lundi le parquet général national dans un communiqué. Le parquet du Tribunal suprême précise qu'il va chercher à déterminer si l'ancien monarque peut être inclus dans ce dossier, alors qu'il était protégé par son immunité jusqu'au moment de son abdication en faveur de son fils Felipe, en juin 2014. "Cette enquête vise précisément à examiner si les faits survenus après juin 2014, quand le roi émérite (titre actuel de Juan Carlos-NDLR) n'était plus protégé par une immunité, peuvent être retenus ou doivent être rejetés dans le cadre d'une procédure pénale", est-il précisé dans le communiqué. Cette procédure dérive d'une enquête menée par le parquet anti-corruption espagnol sur la deuxième phase d'un contrat concernant une liaison à grande vitesse entre la Mecque et Médine, en Arabie saoudite, qui avait été attribué à un consortium d'entreprises espagnoles en 2011. La Tribune de Genève avait rapporté en mars que Juan Carlos aurait reçu 100 millions de dollars de feu le roi d'Arabie saoudite Abdallah en 2008. (Belen Carreño et Inti Landauro, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.