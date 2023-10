Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: la croissance reste bien orientée au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - La croissance de l'économie espagnole a atteint 0,3% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, à en croire la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée ce vendredi.



Ce taux est inférieur de 0,1 point de pourcentage à la croissance de 0,4% qui avait été enregistrée au deuxième trimestre, selon les données communiquées par l'institut national de la statistique (Ine).



En rythme annuel, la croissance du PIB est ressortie à 1,8% sur la période juillet-septembre, en retrait de 0,2 points par rapport à celle de 2% comptabilisée au trimestre précédent.



L'économie espagnole a plutôt bien résisté, jusqu'ici, au choc suscité par la brusque remontée des taux d'intérêt de la BCE, notamment grâce à une bonne maîtrise de l'inflation qui a permis au pouvoir d'achat de ne pas trop souffrir.



Avec une croissance attendue autour de 2,2% en 2023, l'Espagne devrait rester cette année l'un des moteurs économiques de la zone euro.





