Espagne: l'inflation retombe sous le seuil des 2% en juin

(CercleFinance.com) - L'inflation en Espagne a poursuivi sa décélération au mois de juin pour repasser sous l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), à en croire des données préliminaires publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (Ine).



L'indice des prix à la consommation (IPC) calculé aux normes nationales a reflué à +1,9% le mois dernier contre +3,2% en mai, reflétant surtout le ralentissement des prix de l'essence, de l'électricité, de l'alimentation et des boissons.



Le taux d'inflation harmonisé aux normes européennes (IPCA) est lui ressorti à +1,6%, ce qui correspond à un repli de plus d'un point de pourcentage d'un mois sur l'autre.



Ces chiffres constituent une bonne nouvelle pour le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez, qui a fait de la lutte contre l'inflation l'une de ses priorités en perspective de la tenue, le mois prochain, d'élections générales anticipées dans le pays.



Les économistes d'UBS font néanmoins remarquer que, malgré le mouvement de reflux des prix dans le pays, la croissance des salaires exprimés en termes réel demeure négative en Espagne.





