Espagne: l'inflation repart à la baisse en juin

(CercleFinance.com) - L'inflation en Espagne est repartie à la baisse au mois de juin, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (Ine), un recul essentiellement lié au repli des prix des carburants.



L'indice des prix calculé aux normes nationales (IPC) s'inscrit en hausse de 3,4% sur un an en première estimation alors qu'il affichait en mai une progression annuelle de 3,6%.



A titre d'indication, ce chiffre est parfaitement conforme aux anticipations des économistes de Bank of America.



Celui calculé aux normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCH) ressort lui à un niveau un peu plus élevé, à 3,5%, ce qui marque cependant un net repli par rapport aux +3,8% du mois passé.



Les équipes de BofA attendaient cependant un recul encore plus prononcé, autour de 3,4%.





