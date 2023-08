Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: l'inflation remonte plus qu'attendu en août information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - L'inflation espagnole s'est redressée un peu plus nettement qu'attendu en août du fait de la remontée des prix des carburants, montrent des chiffres officiels préliminaires publiés ce mercredi.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établie à 2,6% sur un an, après avoir atteint 2,3% au mois de juillet.



L'inflation sous-jacente - qui mesure l'évolution des prix en excluant les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation - a néanmoins reculé de 0,1 point, passant de 6,2% en rythme annuel le mois passé à 6,1% en août.



Les prix à la consommation en normes harmonisées au niveau européen ont eux augmenté de 2,4% en rythme annuel en août, contre 2,1% en juillet, un rythme légèrement plus élevé que ce que prévoyait le marché (+2,3%).



La publication de ces chiffres intervient à la veille de ceux de la zone euro, attendus en hausse de 5,1% au mois d'août, contre 5,3% juillet.



Une première estimation de l'inflation en Allemagne en août doit également paraître en début d'après-midi.





