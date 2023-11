Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: l'inflation ralentit à 3,2% en novembre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - L'inflation en Espagne a de nouveau ralenti au mois de novembre, selon des données préliminaires publiées mercredi qui laissent entendre que les chiffres de l'inflation dans la zone euro pourraient eux aussi surprendre à la baisse demain.



L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 3,2% sur un an au cours du mois qui s'achève, d'après l'estimation 'flash' de l'Institut national des statistiques (Ine), alors que les économistes l'attendaient à 3,7%.



A titre de comparaison, l'inflation s'était inscrite à 3,5% l'an en octobre.



Ce ralentissement est en grande partie imputable à la décélération des prix des carburants en base de comparaison annuelle, explique l'Ine, mais aussi à une hausse plus modérée des prix de l'alimentation et des boissons.



En données harmonisées, l'inflation en Espagne s'est également établie à 3,2% l'an en novembre, contre +3,5% en octobre.



Pour le taux d'inflation en zone euro, attendu demain, les analystes anticipent en moyenne +2,7% contre +2,9% en octobre, mais de bons chiffres en Espagne et en Allemagne, où les dernières données sur l'inflation paraîtront cet après-midi, pourraient laisser penser que ce chiffre pourrait être plus bas.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.