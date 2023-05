Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: l'inflation poursuit son ralentissement en mai information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 09:46









(CercleFinance.com) - L'inflation a ralenti plus que prévu en mai en Espagne, poursuivant son mouvement de décélération amorcé depuis près d'un an, montrent des données publiées mardi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Les prix à la consommation ont ainsi augmenté de 3,2% sur un an le mois dernier, contre +4,1% au mois d'avril, selon la première estimation dévoilée ce matin par l'institut.



L'Ine précise que l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCA) ressort lui en hausse de 2,9% en rythme annuel en mai, après +3,8% en avril.



Sur cette base, les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 3,3%.



'Le fait que l'inflation de base repasse sous les 3% constitue un signe encourageant pour la BCE', ont réagi les analystes de Capital Economics.



La chute des cours des produits pétroliers ces derniers mois a favorisé le ralentissement des prix à la consommation, mais aussi certaines mesures prises par le gouvernement espagnol, comme la décision de ramener à 0% le taux de TVA sur plusieurs catégories alimentaires jugées essentielles.





