Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Espagne: l'inflation poursuit sa remontée en avril information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'inflation espagnole a accéléré pour le deuxième mois consécutif en avril du fait de la hausse des prix du gaz, à en croire une première estimation publiée lundi par l'Ine, l'institut national de la statistique.



Calculé aux normes nationales, l'indice avancé des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,3% sur un an, après avoir respectivement progressé de 3,2% en mars et 2,9% en février.



L'Ine a attribué cette remontée au rebond des prix du gaz, qui avaient fortement baissé un an plus tôt, et à une progression des prix alimentaires, quoique moins marquée qu'un an auparavant.



La BCE, qui suit beaucoup l'évolution des prix en zone euro dans l'optique d'une éventuelle baisse de taux en juin, va toutefois pouvoir se rassurer avec la décélération de l'inflation dite de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie.



En excluant ces éléments particulièrement volatils, l'indice IPC 'sous-jacent' a nettement reflué à 2,9% sur le mois qui s'achève, contre +3,4% le mois passé.



L'indice des prix calculé en fonction des normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCH) affiche lui une progression de 3,4%, contre 3,3% en mars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.