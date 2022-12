Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: l'inflation poursuit sa décrue en novembre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'inflation en Espagne a poursuivi en novembre le mouvement de ralentissement qu'elle a entamé cet été, montrent des chiffres publiés mercredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Calculé aux normes nationales, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 6,8% sur un an le mois dernier, marquant un nouvelle décélération après +7,3% en octobre, +8,9% en septembre et +10,5% en août.



Il s'agit de son quatrième mois consécutif de baisse, un recul principalement lié à la chute des prix des logements, des transports et des vêtements, ce qui signifie que l'inflation espagnole évolue désormais à un plus bas depuis février dernier.



L'indice des prix calculé aux normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCA) s'affiche quant à lui à +6,7% sur un an, marquant là encore un ralentissement contre +7,3% au mois d'octobre.





