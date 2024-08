Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Espagne: l'inflation à un plus bas de 14 mois information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation en Espagne ont enregistré au mois d'août leur rythme de progression le plus faible en 14 mois, montrent des chiffres officiels préliminaires publiés ce jeudi.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établie à 2,2% sur un an à l'issue du mois qui s'achève, son plus bas niveau depuis juin 2023, après 2,8% en juillet, indique ce matin l'Institut espagnol des statistiques (Ine).



En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août, soit leur rythme le plus faible en un an, alors que les économistes l'attendaient à 2,5%.



Ces données espagnoles confirment la tendance au ralentissement de l'inflation dans la zone euro, une évolution favorable qui allège la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) qui vise une inflation proche de 2%.



Cela signifie que le prochain Conseil des gouverneurs de la BCE, qui tiendra une nouvelle réunion de politique monétaire le 12 septembre, pourrait bien déboucher sur une nouvelle baisse de taux.



La première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août est attendue cet après-midi, avant les chiffres pour l'ensemble de la zone euro qui tomberont demain.





