Espagne-Grève des conducteurs de train après le nouvel accident mortel

Les conducteurs de train espagnols se sont mis en grève mardi pour réclamer davantage d'investissements dans l'entretien et la sécurité, à la suite du deuxième accident ferroviaire mortel survenu fin octobre dans le pays, un mouvement social qui entraîne d'importantes perturbations dans les transports.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a nommé la semaine dernière Carlos Cuerpo, premier vice-président du gouvernement, à la tête du ministère des Transports à titre provisoire.

Son prédécesseur, Oscar Puente, a démissioné après l'accident du mois dernier sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, qui a 69 morts et survenant neuf mois après un autre accident mortel sur cette même ligne, faisant 46 morts .

Environ 40% des liaisons longue et moyenne distance ont été annulées ce mardi, selon l'opérateur ferroviaire public Renfe. Autour de la capitale Madrid et de Barcelone ce sont respectivement 90% et 50% des liaisons régionales qui ont été annulées.

Le gouvernement a approuvé mardi une série de mesures de sécurité, notamment une clarification du mode de calcul du temps passé à la conduite d’un train.

Il a également créé un poste de médiateur pour les victimes d'accidents de transports publics et a annoncé qu’il améliorerait les canaux de communication permettant au personnel ferroviaire de signaler ses préoccupations en matière de sécurité.

(Reportage Meriem Tourabi, Albert Gea et Emma Pinedo; Rédigé par Charlie Devereux; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)