 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne-Grève des conducteurs de train après le nouvel accident mortel
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Les conducteurs de train espagnols se sont mis en grève mardi pour réclamer davantage d'investissements dans l'entretien et la sécurité, à la suite du deuxième accident ferroviaire mortel survenu fin octobre dans le pays, un mouvement social qui entraîne d'importantes perturbations dans les transports.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a nommé la semaine dernière Carlos Cuerpo, premier vice-président du gouvernement, à la tête du ministère des Transports à titre provisoire.

Son prédécesseur, Oscar Puente, a démissioné après l'accident du mois dernier sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, qui a 69 morts et survenant neuf mois après un autre accident mortel sur cette même ligne, faisant 46 morts .

Environ 40% des liaisons longue et moyenne distance ont été annulées ce mardi, selon l'opérateur ferroviaire public Renfe. Autour de la capitale Madrid et de Barcelone ce sont respectivement 90% et 50% des liaisons régionales qui ont été annulées.

Le gouvernement a approuvé mardi une série de mesures de sécurité, notamment une clarification du mode de calcul du temps passé à la conduite d’un train.

Il a également créé un poste de médiateur pour les victimes d'accidents de transports publics et a annoncé qu’il améliorerait les canaux de communication permettant au personnel ferroviaire de signaler ses préoccupations en matière de sécurité.

(Reportage Meriem Tourabi, Albert Gea et Emma Pinedo; Rédigé par Charlie Devereux; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,52 -2,91%
CAC 40
8 315,4 +1,00%
SOITEC
99,58 -0,30%
2CRSI
16,64 -3,20%
BIOPHYTIS
0,041 -8,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank