Espagne-Espagne-Le bilan économique de Sanchez terni par le coût de la vie

Historiquement ancrée à gauche et l'une des plus pauvres du pays l'Estrémadure, région du sud-ouest de l'Espagne , a vu ses conditions nettement s'améliorer sous le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, qui brigue sa réélection dimanche.

Comme dans le reste du pays, l'économie y a progressé et les salaires ont bondi de 66% pour les travailleurs rémunérés au salaire minimum et de plus de 20% pour les fonctionnaires.

Les réformes du marché du travail limitant le recours à l'emploi saisonnier ont stabilisé les revenus dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, qui dominent l'emploi dans la région.

L'Estrémadure pourrait pourtant tourner le dos au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sanchez, faute pour ses habitants de percevoir dans leur quotidien une amélioration notable de leurs conditions de vie.

La hausse des prix du logement, de l'énergie et des biens de consommation a largement absorbé les gains salariaux. Ces augmentations sont en partie imputables à des chocs externes, de la pandémie de COVID-19 à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui ont pesé sur les ménages et alimenté les tensions sociales à travers l'Europe.

Dans le même temps, les réformes qui ont relevé les salaires de millions de travailleurs ont accru les coûts des petites entreprises, qui représentent 95% des sociétés espagnoles et doivent déjà faire face à d'autres hausses de coûts.

Les électeurs d'Estrémadure, comme ceux du reste de l'Espagne, hésitent donc à renouveler leur confiance aux socialistes de Pedro Sanchez. Les sondages montrent même que le Parti populaire (PP) conservateur et le parti d'extrême droite Vox sont en passe d'obtenir une majorité au niveau national et sont en tête dans la région.

Après huit années au pouvoir, deux accidents ferroviaires mortels et une série de scandales de corruption impliquant son entourage, Pedro Sanchez a perdu en crédibilité, estime Rufino Cuecas Morujo, fondateur de 53 ans d'une fromagerie dans le village d'Oliva de la Frontera, en Estrémadure.

"J'ai toujours été un homme de gauche. Je n'aime pas les extrêmes. Mais il est temps de changer", a déclaré Rufino Cuecas Morujo. Il a précisé qu'il voterait probablement pour le PP après que le gouvernement régional, dirigé depuis avril par le parti en coalition avec Vox, a réduit les impôts des petites entreprises comme la sienne.

"L'INFLATION ÉCLIPSE TOUT"

À première vue, les principaux indicateurs économiques de l'Espagne dressent un tableau favorable : le pays affiche depuis trois ans la plus forte croissance parmi les économies avancées, a créé environ 41% de l'ensemble des emplois ajoutés dans l'Union européenne l'an dernier et a réduit son déficit de 3,3% en 2023 à un niveau attendu de 2,6% en 2026, selon les chiffres du gouvernement et du Fonds monétaire international.

Cependant, la progression du revenu par habitant n'a pas suivi le même rythme, les Espagnols restant en dessous de la moyenne de l'Union européenne en matière de pouvoir d'achat, selon les données d'Eurostat.

Si le nombre d'Espagnols ayant un emploi n'a jamais été aussi élevé et que l'emploi progresse dans les secteurs les mieux rémunérés, les salaires réels ont légèrement reculé, de 0,3% en moyenne, entre 2019 et 2025, selon une analyse de CaixaBank.

La proportion d'Espagnols exposés au risque de pauvreté et d'exclusion sociale a à peine diminué au cours de la dernière décennie malgré la hausse des salaires, en partie à cause de l'inflation, ajoute cette étude.

"Cela m'agace d'entendre que notre économie est perçue comme performante alors que ma situation ne s'améliore pas", a déclaré Olga Maria Manzano, cheffe d'une petite entreprise en Estrémadure qui loue des logements ruraux à des touristes.

L'inflation s'est établie à 4,9% en octobre, son plus haut niveau depuis février 2023, selon l'Institut national de la statistique. Elle avait atteint en moyenne 2,75% depuis le début du mandat actuel de Pedro Sanchez en 2023 jusqu'au déclenchement de la guerre avec l'Iran en février.

"Les créations d'emplois ou l'amélioration des salaires semblent peser bien peu dans la perception qu'a le public de l'économie lorsque l'inflation éclipse tout le reste", a déclaré Juan Francisco Caro, directeur de l'institut d'études sociales Opina360.

"LA PROSPÉRITÉ N'EST PAS SUFFISAMMENT PARTAGÉE"

Les sondages montrent que beaucoup d'électeurs voteront en fonction de leur porte-monnaie dimanche, le logement, les difficultés économiques et la qualité de l'emploi apparaissant comme les principales préoccupations dans une enquête réalisée en novembre par l'institut public CIS, devant l'immigration.

L'indice de confiance des consommateurs, considéré comme positif lorsqu'il dépasse 100, est passé de 107 lorsque Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en juin 2018 à 84,1 dans la dernière enquête du CIS publiée pour juillet 2026.

Des responsables de premier plan du PSOE ont reconnu que la croissance économique ne profitait pas uniformément à l'ensemble de la population. Certains accusent les gouvernements régionaux, majoritairement dirigés par le PP, qui sont compétents dans des domaines clés comme la santé, l'éducation et le logement.

"L'Espagne crée de la prospérité. L'économie fonctionne, sur le plan macroéconomique, bien mieux que celles qui nous entourent. Mais cette prospérité n'est pas suffisamment partagée lorsqu'il s'agit d'atteindre certaines couches de la société ou certains territoires", a déclaré Salvador Illa, dirigeant socialiste de premier plan et président de la Catalogne, à Reuters.

Le PP a promis de porter le salaire moyen en Espagne à 50.000 euros contre environ 29.500 euros actuellement, sans toutefois détailler précisément les mesures permettant d'y parvenir. Le ministre de l'Économie Carlos Cuerpo a accusé récemment le parti, lors d'un débat télévisé, de tromper les électeurs avec des promesses "délirantes".

Vox a proposé de larges baisses d'impôts censées stimuler l'économie, financées selon lui par la suppression du financement des syndicats et des partis et par une restriction des prestations sociales aux seuls citoyens espagnols. Le parti n'a pas non plus fourni d'évaluation détaillée de leur coût.

Pour Olga Maria Manzano, le désir de changement l'emporte sur les réserves qu'elle peut avoir à l'égard de Vox.

"Ai-je des idées différentes de celles de Vox ? Bien sûr. Mais nous devons coexister", a déclaré Olga Maria Manzano. "Nous avons simplement besoin de changement, quel qu'il soit."

(Victoria Waldersee, avec la contribution de Charlie Devereux et Corina Pons; version française Nicolas Delame)