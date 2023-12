Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Espagne: décélération de l'inflation confirmée en novembre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation ont ralenti en Espagne au mois d'octobre, principalement sous l'effet du repli des coûts de l'essence et de la baisse des tarifs de l'électricité, montrent des chiffres définitifs publiés jeudi.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établi à 3,2% sur un an le mois passé, à comparer avec un gain de 3,5% en octobre, annonce l'institut espagnol de statistiques (Ine) ce matin.



En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ont augmenté de 3,3% sur un an, marquant là encore une décélération après une augmentation de 3,5% au mois d'octobre.



Ces données espagnoles confirment la tendance au ralentissement de l'inflation dans la zone euro, où la hausse de l'indice des prix est revenue à 2,4% sur 12 mois à fin novembre, après 2,9% en octobre.



Cette évolution favorable allège la pression sur la Banque centrale européenne (BCE), qui tient aujourd'hui une nouvelle réunion de politique monétaire, sachant que l'institution s'est donné comme objectif un retour de l'inflation dans la zone de 2%.





