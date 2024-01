Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Espagne: croissance toujours solide au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a augmenté de 2,5% en 2023 du fait d'une croissance meilleure que prévu de 0,6% au quatrième trimestre, selon les données préliminaires publiées mardi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Les chiffres du quatrième trimestre s'avèrent donc bien meilleurs que prévu puisque les analystes tablaient sur une croissance de 0,4% en rythme séquentiel.



Dans son communiqué, l'Ine explique que la consommation des ménages a représenté 0,5 point de croissance sur les trois derniers mois de l'année, tandis que les dépenses publiques ont porté l'économie à hauteur de 0,1 point.



Au quatrième trimestre, l'économie s'est accrue de 2% comparé à la même période de l'année précédente, a précisé l'Ine.



Alors que l'économie allemande se contracte (-0,3%) et que le PIB français stagne, l'Espagne devrait donc rester l'un des rares moteurs de la zone euro au quatrième trimestre.



Côté inflation, l'Ine a annoncé ce matin que la hausse des prix à la consommation devrait avoir atteint 3,4% au mois de janvier, contre +3,1% au mois de décembre.



Le taux d'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) s'est néanmoins tassé de deux points de pourcentage, à 3,6%, selon une première estimation publiée mardi.





