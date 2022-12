Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: croissance ralentie à +0,1% au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - La croissance de l'économie espagnole a subi une nette décélération au troisième trimestre, à +0,1% seulement après +2% au trimestre précédent, selon une seconde estimation publiée vendredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Dans sa note d'information, l'Ine souligne que la consommation des ménages n'a progressé que de 0,1% sur le trimestre écoulé, à comparer avec +1,7% au deuxième trimestre.



Si l'Espagne connaît la hausse des prix à la consommation (IPCH) la moins élevée de la zone euro, la croissance des salaires se maintient sous l'inflation, ce qui fait que le pouvoir d'achat des ménages se détériore.



En rythme annuel, la croissance du PIB espagnol ressort à 4,4% au troisième trimestre, un niveau très éloigné des +7,6% enregistrés au deuxième trimestre.





