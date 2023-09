Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: comme prévu, l'inflation remonte en septembre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation s'est accentuée en Espagne au mois de septembre, pour l'essentiel en raison de l'augmentation des prix de l'électricité, montre une première estimation publiée jeudi par l'institut national de la statistique (Ine).



Calculée aux normes nationales, la hausse des prix à la consommation a atteint 3,5% sur un an ce mois-ci, contre 2,6% en août.



Selon les normes harmonisées européennes, l'inflation en rythme annuel s'est elle aussi amplifiée pour s'établir à 3,2% sur le mois qui s'achève, un niveau parfaitement conforme aux prévisions des économistes, après sa hausse de 2,4% au mois précédent.



L'Ine explique principalement cette accélération par l'augmentation des prix de l'électricité, confrontés à un effet de base défavorable du fait de leur forte baisse de septembre 2022.



La première estimation de l'inflation allemande pour le mois de septembre est attendue à 14h00.





