Espagne: chute record des prix producteurs en août

(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont fortement reculé en Espagne au mois d'août en raison de la chute du poste énergétique, montrent les statistiques publiées lundi, laissant entrevoir une poursuite du mouvement de désinflation en Europe.



Selon l'Ine, les prix producteurs ont augmenté de 1,2% d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à juillet, mais affichent une baisse de 10% en rythme annuel, un record depuis la création de la statistique, en 1976.



Les prix de l'énergie ont chuté de 29,3% sur un an, constituant là encore un chiffre inédit depuis le début de la série, tandis que ceux des biens de consommation durable ont augmenté de 10,2%.



Sachant que les prix à la production peuvent être considérés comme un indicateur avancé de l'inflation, ces chiffres sont susceptibles d'alimenter la perspective d'un maintien des taux de la BCE après la hausse de 25 points de base décidée au début du mois.



Avec ses mesures gouvernementales visant à contrecarrer les hausses de prix, l'Espagne fait figure de bon élève en matière d'inflation en Europe, avec des prix à la consommation qui ne devraient progresser que de 3,6% cette année dans le pays, contre plus de 8% l'an dernier, mais avec un ralentissement limité de la croissance.





