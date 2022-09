Esker vise une rentabilité dans le haut de la fourchette de 13 à 15%

(AOF) - Le résultat net d'Esker s’est inscrit en hausse de 34% pour atteindre 10,1 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant a progressé de 42% à 13,1 millions d’euros. «Cette performance provient de l’effet combiné d’excellentes performances opérationnelles, d’un effet de translation de change très favorable (+1,1 million d’euros) et de l’ajustement en fonction de l’évolution du cours de bourse d’Esker des provisions pour taxes sur plans d’actions gratuites passées en 2021 (2,2 million d’euros) », a précisé la société.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion a progressé de 13% à taux de change constants à 76,28 millions d'euros.

Par prudence et compte tenu des incertitudes liées à la situation géopolitique et macroéconomique des marchés sur lesquels intervient la société, Esker anticipe pour l'ensemble de l'année une croissance à périmètre et taux de change constants comprise entre 12 et 14%. Elle ciblait auparavant une progression située entre 15% et 16%.

" Sans changement significatif des taux de change sur le reste de l'année, la croissance publiée sera nettement supérieure ", souligne cependant la société.

À ce niveau d'activité, Esker vise désormais une rentabilité dans le haut de la fourchette de 13 à 15% du chiffre d'affaires comparé à un objectif initial de 12% à 15%.

