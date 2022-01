Esker vise une nouvelle croissance organique à deux chiffres en 2022 information fournie par AOF • 13/01/2022 à 18:15



(AOF) - Esker a réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant largement le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021. Au cours du quatrième trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.



Les ventes du Groupe pour l'année 2021 s'établissent à 133,7 millions d'euros, en croissance de 20% à taux de change constant et 19% en publié.



La valeur annuelle récurrente (ARR) des contrats signés sur le trimestre s'établit à 3,65 millions d'euros, en léger retrait par rapport au 4ème trimestre 2020. Le groupe rappelle que celui-ci était exceptionnel car il avait vu aboutir toutes les signatures différées pendant les premiers mois de la crise sanitaire



Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash anticipe le maintien de son résultat opérationnel à un niveau similaire à celui réalisé au premier semestre 2021.



Esker attend une croissance organique à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2022, qui devrait amener le chiffre d'affaires aux alentours de 155 millions d'euros si la parité euro/dollar reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir à nouveau entre 12% et 15%.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud





En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).





En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.



Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.





Le cloud conforté par la crise sanitaire



D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.