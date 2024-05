Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: une nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - L'éditeur de solutions d'automatisation de processus documentaires Esker annonce qu'il proposera la nomination d'Ameeta Soni en tant que membre de son conseil de surveillance, lors de sa prochaine AG des actionnaires qui se tiendra le 19 juin.



En tant que directrice marketing et growth advisor, Ameeta Soni a contribué à la croissance d'entreprises cotées ou soutenues par des fonds, en élaborant des stratégies de mise sur le marché et en développant des partenariats à l'échelle mondiale.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris 0.00%