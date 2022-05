Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: un cadre de Microsoft pour rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Esker annonce qu'il proposera la nomination de Steve Vandenberg, Global Black Belt pour les solutions de sécurité de Microsoft, en tant que membre de son conseil de surveillance lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, le 15 juin.



Selon la société, son expertise viendra la renforcer dans sa mission d'aider les entreprises à mettre en place une croissance à somme positive, c'est-à-dire une croissance qui sert l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise (clients, employés, fournisseurs, société,...).



Dans ses fonctions chez Microsoft, Steve Vandenberg accompagne les entreprises et organisations gouvernementales dans leurs enjeux de transformation numérique, afin de les guider dans l'appréhension des défis de cybersécurité, de conformité et de confidentialité.





