Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Esker: un brevet lié à l'intelligence artificielle aux USA information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 14:06

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la dématérialisation des factures Esker a annoncé lundi que les Etats-Unis lui avaient délivré un brevet portant sur une intelligence artificielle de prédiction.



Le groupe lyonnais précise que cette technologie de codification prédictive de documents, baptisée 'Esker Synergy AI', a été intégrée au sein de ses solutions afin d'éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.



Cette fonctionnalité établit des correspondances avec des données issues de documents existants pour proposer des valeurs ou des codes qui ne figurent pas sur le document original.



Elle permet ainsi d'anticiper les comptes d'un grand livre, les centres de coûts et les codes fiscaux/taux d'imposition lors de la comptabilisation des factures fournisseur et d'éviter la saisie manuelle souvent à la source d'erreurs comptables.



Dans un communiqué, Esker rappelle qu'il investit depuis plus de 10 ans dans l'IA pour automatiser les processus métiers, sur la base de ses recherches sur les réseaux neuronaux profonds et convolutifs.



L'éditeur de logiciels rappelle qu'il est souvent difficile d'obtenir des brevets basés uniquement sur l'IA et notamment l'apprentissage automatique avec les règles habituelles d'évaluation de l'Office des brevets américain.