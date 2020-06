Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : signe un partenariat stratégique avec un intégrateur Cercle Finance • 29/06/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Esker annonce ce soir la signature d'un partenariat stratégique avec oAppsNet Partners, un intégrateur de solutions métiers en environnement Oracle. 'Cette alliance vise à apporter plus de valeur et de ressources aux clients Oracle tout au long de la digitalisation de leurs cycles Procure-to-Pay (P2P) avec Esker', explique le groupe.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +2.48%