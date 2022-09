Esker: résultat net en hausse de 34% au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 09:34

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Esker au premier semestre 2022 progresse de 13% à taux de change constants (76ME).



Le revenu SaaS (Software as a Service) progresse de 17% pour représenter 80% de l'activité sur le semestre.



Les prises de commandes progressent de 14% au premier semestre par rapport à un premier semestre 2021 particulièrement dynamique.



Le résultat opérationnel courant progresse fortement à 13,1 ME (+42%).



Le résultat financier inclut essentiellement l'impact des variations de change sur les opérations en cours pour le Groupe et affiche un bénéfice de 0,18 ME.



Compte tenu d'un taux effectif d'impôt stable, le résultat net s'inscrit en forte hausse de 34% pour atteindre 10,1 ME.



La trésorerie nette du Groupe progresse fortement à 39,9 ME malgré le versement d'un dividende 2022 en hausse de 24%.



La société anticipe pour l'ensemble de l'année une croissance à périmètre et taux de change constants comprise entre 12 et 14% et vise désormais une rentabilité de 13 à 15% du chiffre d'affaires.