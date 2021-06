Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : renforcement de la solution P2P contre la fraude Cercle Finance • 08/06/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Esker annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités de lutte contre la fraude aux paiements au sein de sa solution Procure-to-Pay (P2P), intégrant les technologies de la société de technologies financières lyonnaise Sis ID. 'Totalement intégrée à sa plateforme P2P et déjà disponible en France et en Europe, l'ajout de cette brique anti-fraude va de pair avec la volonté du leader de la digitalisation de construire une plateforme d'automatisation complète et agile', affirme-t-il.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +0.22%