Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : renforce son partenariat avec KPMG Pays-Bas Cercle Finance • 24/06/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe Esker et KPMG Pays-Bas, cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable, annoncent aujourd'hui le renforcement de leur partenariat. 'Dans le cadre de cet accord, KPMG Pays-Bas fournira des services de consulting, d'implémentation et de support pour les solutions Procure-to-Pay et Order-to-Cash d'Esker', indique Esker. Ce partenariat avait été annoncé l'an dernier.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris -1.25%