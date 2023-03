Esker publie un résultat net 2022 en hausse de 25%

(AOF) - Esker, spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion, annoncera ses résultats annuels, a dévoilé ses comptes annuels 2022 d'où ressort un résultat net part du groupe en hausse de 25%, à 17,9 millions d'euros. Le résultat d’exploitation du groupe progresse de 29% pour atteindre 21,4 millions d'euros sur la période, contre 16,6 millions un an plus tôt. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi de plus d’un point à 13,5% contre 12,4% en 2021. Ce résultat est atteint notamment grâce à une progression sensible de la marge brute (+25%) qui atteint 72% du chiffre d’affaires.

Le chiffre d'affaires d'Esker progresse progresse de 19% pour atteindre 159 millions d'euros. Cette performance est le fruit du dynamisme des revenus SaaS (128 millions) qui croissent de 23% pour représenter 80% du chiffre d'affaires consolidé.

La trésorerie s'établit à 42,9 M€ au 31 décembre 2022 à laquelle il faut ajouter 4,8 millions classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme.

Esker anticipe pour l'exercice 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) avec une rentabilité stable. Ces perspectives seront mises à jour à l'occasion des publications à venir.

