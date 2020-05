ESKER : proposition d'un nouveau membre au Conseil de Surveillance

(AOF) - Lors de son Assemblée générale annuelle du 18 juin 2020, Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, proposera la nomination de Jean-Pierre Lac en tant que membre de son Conseil de Surveillance en remplacement de Kléber Beauvillain qui ne souhaite pas renouveler son mandat arrivant à échéance.

Après un début de carrière chez Rhône-Poulenc et Philips, Jean-Pierre Lac rejoint le Groupe SEB en 2001 en tant que Directeur Général Finance, poste qu'il conservera, après avoir participé à la forte croissance du Groupe, jusqu'à son départ à la retraite en 2014. Il occupe diverses fonctions associatives comme Président de Lyon Place Financière et Tertiaire de 2013 à 2019 puis comme Coordinateur national des Places Financières Régionales. Il est par ailleurs conseiller au Conseil Économique Social Environnemental de la Région Auvergne Rhône-Alpes et administrateur de diverses sociétés industrielles ou tertiaires.

